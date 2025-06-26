«Руки США запятнаны иранской кровью, без их поддержки Израиль не мог воевать с нами. Трамп действует как слуга фальшивого режима и сионистского лобби». «Персеполис» о конфликте с Израилем

«Персеполис» резко осудил роль США и Дональда Трампа в конфликте Ирана и Израиля.

«Враждебность по отношению к Ирану и иранцам официальных лиц США и политических и экономических картелей, особенно их нынешнего президента, которые взяли в заложники американцев, и их участие в нападениях на нашу любимую страну не новы.

Позорный израильский режим без военной, финансовой, разведывательной, оружейной и логистической поддержки США и ряда других стран даже не имел наглости произнести священное имя «Иран». Они вообще не были в состоянии и не могут воевать с нами, иранцами, не говоря уже о желании вступить в военный конфликт с нашей страной. Агрессия США против этой территории началась раньше и имеет историю, охватывающую несколько десятилетий. Их руки запятнаны иранской кровью, и эти неоспоримые факты нельзя игнорировать или отрицать при помощи лжи.

Тем не менее, недавние действия этой кровожадной и воинствующей страны были прямым военным нападением. Без сомнения, военное нападение США на суверенитет и территориальную целостность нашей страны является явным и вопиющим нарушением международного права и основополагающих и явных принципов, закрепленных в уставе ООН.

Вооруженное нападение США на мирные и ядерные объекты Ирана также нарушает устав Международного агентства по атомной энергии, резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ, резолюции Совета Безопасности и Договор о нераспространении ядерного оружия.

Ложь, преувеличение, обман и отсутствие преданности правительства США, особенно Дональда Трампа, были доказаны много раз в различных вопросах, как в его предыдущий, так и в нынешний срок. Это произошло не только с нашей страной, но даже с американским народом.

Он действует как невольный слуга премьер-министра фальшивого израильского режима и сионистского лобби и напал не только на мирные ядерные объекты Ирана, но и на ООН и ее договоры, МАГАТЭ, Европейский союз и даже законодательные органы США, такие как сам Конгресс, и унизил их всех и их позиции, чтобы служить своему хозяину.

Дональд Трамп говорил о победе и превосходстве израильской стороны до вчерашнего дня, но несколько часов спустя он был вынужден привлечь Соединенные Штаты к битве гораздо больше, чем в предыдущие дни, чтобы спасти их от ужасной ситуации, которую они навлекли на себя, регион и весь мир.

Нет сомнений, что это поколение иранцев не хочет поражения для будущих поколений, [не хочет,] чтобы они называли его трусами. Оно хочет принести гордость и вдохновение детям этой земли, которые увидят мир на этой священной земле на долгие годы вперед. Мир, который будет играть решающую роль в определении и регулировании событий.

Отдавая дань памяти иранским мученикам, осуждая военную агрессию США против нашей страны и молчание и отчаяние международных институтов, таких как ООН и МАГАТЭ, «Персеполис» призывает дорогой народ нашей страны поддерживать единство, солидарность и решимость, которые он продемонстрировал в последние дни. Мы также целуем крепкие руки, страстные и бесстрашные головы наших вооруженных сил и воинов. Мы все вместе будем защищать наш Иран», – говорится в заявлении иранского клуба.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Иране, включая ядерные. В последующие дни стороны продолжали совершать взаимные воздушные атаки.

Вечером 23 июня президент США Дональд Трамп первым заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое было обозначено как «официальное прекращение 12-дневной войны».

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