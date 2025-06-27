Генсек РФС о потенциальном переносе матча России и Ирана: «Все возможно. У иранских коллег сейчас проблемы с подключением, они не выходят на связь. Надеемся, что с ними все в порядке»

Генсек РФС высказался о возможном переносе матча сборных России и Ирана.

– На октябрь запланирован матч Россия – Иран. В связи с последними событиями возможен ли его перенос?

– Все возможно. У коллег сейчас проблемы с подключением, они не выходят на связь. У нас в планах есть организация футзальных соревнований с ними на уровне сборных.

Поэтому надеемся, что с ними все в порядке, они на связь выйдут, а ситуация там стабилизируется. В том числе и транспортная. С учетом того, что матч мы планировали провести в России. Надеемся, что мы его проведем. Если нет, то мы его перенесем. Официального подтверждения этого матча еще нет, – сказал Максим Митрофанов .