«Бред сумасшедшего, какие-то вбросы». Песьяков о проверке на детекторе лжи из-за матча с «Пари НН»
Сергей Песьяков опроверг, что игроков «Крыльев» проверят на детекторе лжи.
Ранее сообщалось, что руководство Самарской области хочет проверить Песьякова, Илью Гапонова и Романа Евгеньева на детекторе лжи после поражения 2:5 от «Пари НН». Утверждалось о подозрениях в договорном характере матча.
– Была информация, что вас планируют отправить на детектор лжи.
– Бред сумасшедшего. Какие‑то вбросы.
– Вы были бы готовы пройти детектор лжи, если бы вас вызвали?
– Да, а почему нет? – сказал вратарь «Крыльев Советов».
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости