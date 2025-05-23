«Бред сумасшедшего, какие-то вбросы». Песьяков о проверке на детекторе лжи из-за матча с «Пари НН»

Сергей Песьяков опроверг, что игроков «Крыльев» проверят на детекторе лжи.

Ранее сообщалось , что руководство Самарской области хочет проверить Песьякова , Илью Гапонова и Романа Евгеньева на детекторе лжи после поражения 2:5 от «Пари НН ». Утверждалось о подозрениях в договорном характере матча.

– Была информация, что вас планируют отправить на детектор лжи.

– Бред сумасшедшего. Какие‑то вбросы.

– Вы были бы готовы пройти детектор лжи, если бы вас вызвали?

– Да, а почему нет? – сказал вратарь «Крыльев Советов ».