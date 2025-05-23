Экс-глава Самарской области про заявление Федорищева о коррупции: «Это не кампания, а аргументы и факты, с которыми работают следователи, надеюсь. Я бы тоже заявил в органы»

Экс-губернатор Самарской области высказался о расследовании коррупции в футболе.

– В конце прошлого года нынешний губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев начал борьбу с коррупцией в нашем футболе. Он заявил, кроме прочего, о черной кассе на судей в ряде клубов, в том числе «Крыльях». Продолжается следствие. Оно чем-то завершится?

– Это вопрос к инициаторам расследования и тем, кто занимается следствием.

– Как вы сами смотрите на эту кампанию, которой скоро исполнится полгода?

– Надеюсь, что это не кампания, а аргументы и факты, с которыми работают следователи.

– Как вы отреагировали на информацию о черной кассе? Об этом нынешнему губернатору сообщил человек из «Крыльев», имя которого пока так и не названо...

– Если бы ко мне пришел человек с таким вопросом, я бы тоже заявил в правоохранительные органы. Уже об этом говорил. Если какой-то наглец пришел к губернатору с такими вопросами, реакция очевидна, – сказал Дмитрий Азаров.

Экс-губернатор Самарской области о заявлениях Федорищева: «Если губернатор сказал о коррупции, у него были основания. До меня никакой информации не доходило ни разу»