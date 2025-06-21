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Колосков о руководстве «Торпедо»: «Зачем их сразу в СИЗО сажать? Они разве убили, застрелили или живьем кого-то закопали? Это приличные люди»

Вячеслав Колосков не понимает, почему владельца «Торпедо» арестовали.

Напомним, ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.

Сегодня Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева под стражу на два месяца.

«Даже если Соболев и Скородумов в чем-то виноваты, при чем тут СИЗО вообще? Они разве убили, застрелили или живьем кого-то закопали? Это приличные люди: владелец серьезной компании и генеральный директор клуба, зачем их сразу в СИЗО сажать?

Сейчас в футболе все настолько прозрачно, что судью подкупить практически невозможно. У нас есть ВАР, инспектор, делегат матча, пресса и телевидение. Миллионы глаз смотрят футбол, как можно кого-то купить? Я напрягся внутренне, мне не нравится эта ситуация.

Во время дела о судействе в «Крыльях Советов» все дошло до Госдумы, команду развалили, а посадок нет. Где посадки? Кто виноват? Шум подняли, команду развалили, а никого не посадили.

«Торпедо» строит стадион, болельщики есть, все хорошо, а тут такая ситуация. Я призываю к тому, чтобы решения принимались соразмерно вине. Не по каким-то правилам и понятиям, а соразмерно вине. Даже если есть обвинения, в тюрьму то зачем сажать? Не надо отправлять в СИЗО достойных людей.

РФС правильно отреагировали, начав внутреннее расследование. Очень много дыма вокруг этого хозяйства. Я 50 с лишним лет в футболе, но не могу понять адекватность принимаемых мер, неопределенность ситуации и возможные последствия. Наверное, дело до снятия команды не дойдет, но люди пострадают. За каждым действием последует много неприятных вещей для конкретных людей.

Думаю, прежде всего лига должна заниматься этим делом, чтобы защитить честь клуба», – сказал почетный президент РФС.

Что теперь будет с «Торпедо»?6761 голос
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Леонид Соболев
logoТорпедо
logoВячеслав Колосков
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
происшествия
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