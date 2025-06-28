Дюков сообщил, что РФС обсуждал с США проведение товарищеского матча на юношеском и молодежном уровнях
Александр Дюков рассказал о контактах с Федерацией футбола США.
– Были ли официальные запросы в Федерацию футбола США по товарищескому матчу со сборной России? В феврале сообщалось, что будет официальное письмо. Были ли переговоры с США?
– Наши сотрудники встречались во время Конгресса ФИФА, который проходил в Южной Америке. Поэтому контакты состоялись. В том числе обсуждалась возможность матча, но пока между юношескими и молодежными составами, – сказал президент РФС.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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