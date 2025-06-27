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Генсек РФС Митрофанов о мяче от Jogel, который критиковал Дзюба: «Переделали, стал тяжелее. Иностранные мячи в Россию сейчас не поставляются – ну и бог с ними»

Максим Митрофанов оценил новый мяч от Jogel.

– Во время доклада на конференции Александр Дюков сказал об инновации в производстве оборудования для футбола – новом мяче Jogel. Но по нему было много критики и после финала Кубка, и после матча сборной.

– Любой мяч, как и любая другая вещь, предмет – автомобиль, ботинки – нуждается во времени, чтобы к ней привыкли. Мы долгое время играли мячами иностранного производства, которые в настоящий момент в Россию не поставляются официально – ну и бог с ними.

Наша российская компания не просто под своим брендом производит мяч, но и создала технологию производства, а также получила сертификацию ФИФА. Игроки говорили, что мяч легковат. Он похож на мяч, которым игрался ЧМ-2010 и который на финальной стадии полета часто менял траекторию. Игроки попросили сделать его потяжелее.

Мяч переделан, стал тяжелее, и Валерий Георгиевич на прошлой неделе подтвердил мне, что мяч полностью устраивает и подходит под требования сборной, – сказал генеральный секретарь РФС.

Дзюба о мяче Jogel «Меридиан. Время России»: «Много брака из-за него. Слишком легкий, все время виляет, как Jabulani»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Jogel
logoМаксим Митрофанов
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
logoРФС
logoАлександр Дюков
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