Генсек РФС Митрофанов о мяче от Jogel, который критиковал Дзюба: «Переделали, стал тяжелее. Иностранные мячи в Россию сейчас не поставляются – ну и бог с ними»

Максим Митрофанов оценил новый мяч от Jogel.

– Во время доклада на конференции Александр Дюков сказал об инновации в производстве оборудования для футбола – новом мяче Jogel. Но по нему было много критики и после финала Кубка, и после матча сборной.

– Любой мяч, как и любая другая вещь, предмет – автомобиль, ботинки – нуждается во времени, чтобы к ней привыкли. Мы долгое время играли мячами иностранного производства, которые в настоящий момент в Россию не поставляются официально – ну и бог с ними.

Наша российская компания не просто под своим брендом производит мяч, но и создала технологию производства, а также получила сертификацию ФИФА. Игроки говорили, что мяч легковат. Он похож на мяч, которым игрался ЧМ-2010 и который на финальной стадии полета часто менял траекторию. Игроки попросили сделать его потяжелее.

Мяч переделан, стал тяжелее, и Валерий Георгиевич на прошлой неделе подтвердил мне, что мяч полностью устраивает и подходит под требования сборной, – сказал генеральный секретарь РФС .

Дзюба о мяче Jogel «Меридиан. Время России»: «Много брака из-за него. Слишком легкий, все время виляет, как Jabulani»