Дюков о разнице между зарплатами Черчесова и Карпина в сборной: «Незначительная. Но не считайте чужие деньги»

Александр Дюков высказался о зарплате главного тренера сборной России.

– Заработная плата прежнего главного тренера сборной – Станислава Черчесова – была известна всему миру. Сколько зарабатывает Карпин, насколько его контракт отличается от контракта Черчесова?

– Незначительно. Но не считайте чужие деньги, – сказал глава Российского футбольного союза.

Сообщалось , что Станислав Черчесов, зарабатывая 2,5 млн евро, входил в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров на Евро-2020.

Утверждалось , что зарплата Валерия Карпина в сборной России снизится с 1,8 млн до 600 тысяч евро после назначения тренера в «Динамо», в московском клубе он будет получать 2,4 млн евро в год.