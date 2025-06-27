Александр Дюков не отмечал ненависти к госкорпорациям со стороны болельщиков.

– Популярна в обсуждении тема трат госкомпаний на профессиональный футбол – с чем связываете такую злобу простых людей по отношению к этим тратам? Связано ли это с тем, что «Зенит» тратит миллионы евро на футболистов, или с памятными скандалами, когда футболисты морально разлагались в отпуске?

– Не вижу, чтобы кто-то морально разлагался. Этого нет. Не вижу и какого-то злобного отношения со стороны болельщиков к госкорпорациям, которые тратят деньги на футбольные клубы.

Если говорить о «Зените», то я вижу заполненную «Газпром Арену ». Это болельщики, которые приходят на футбол и покупают атрибутику. И которые смотрят трансляции. Также приходят болельщики в других городах.

Если бы была какая-то злоба, наверное, были бы пустые трибуны. И об этом можно было бы говорить. А так мы видим высокое внимание к футболу.

– Является ли проявлением ненависти по отношению к клубам, которые финансируются госкомпаниями, кричалка про позор российского футбола?

– Троллинг со стороны различных клубов присутствует, и не только в российском чемпионате. Это такой трэш-ток, который свойственен, на мой взгляд, к сожалению, футболу, – отметил президент РФС .

Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?