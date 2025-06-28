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Дюков о Путине: «Появление президента на матче сборной России теоретически возможно. Если будет важный повод, пригласим Владимира Владимировича»

Владимир Путин может посетить матч сборной России по футболу.

«Появление Владимира Путина на матче сборной России теоретически возможно.

У президента полно задач и вопросов, которыми он занимается. Не могу ответить за него, планирует ли он в этом году посетить матч сборной страны.

Если будет важный повод, мы, конечно, пригласим Владимира Владимировича», – сказал президент РФС Александр Дюков.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
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