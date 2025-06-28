Черчесов о том, кто лучше как вратарь – он или Агкацев: «Агкацев. Он действующий вратарь, я прошлый. Имена одинаковые – уже хорошо»

Станислав Черчесов сравнил себя со Станиславом Агкацевым из «Краснодара» .

– Кто лучше как вратарь: Агкацев или Черчесов?

– Агкацев, естественно. Он действующий вратарь, я прошлый. Я был, а он есть. Во всяком случае имена одинаковые – уже хорошо, – сказал экс-тренер сборной России.