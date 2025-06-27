  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Станислав Черчесов: «Зенит» привел игрока за 35 млн, а «Краснодар» никого не привел и стал чемпионом. Деньги – это хорошо, но в футбол играют не они»
20

Станислав Черчесов: «Зенит» привел игрока за 35 млн, а «Краснодар» никого не привел и стал чемпионом. Деньги – это хорошо, но в футбол играют не они»

Станислав Черчесов не считает деньги решающим фактором в борьбе за чемпионство.

«Абсолютно с этим не согласен. «Зенит» привел игрока зимой за 35 миллионов, а «Краснодар» никого не привел и стал чемпионом. Так что функционеры «Краснодара» сами себе противоречат.

Я понимаю, что в футбол играют футболисты, а чемпионами становятся хорошие игроки. Другое дело, что любому футболисту нужно себя проявлять. Деньги – это хорошо, но в футбол играют не они», – заявил бывший главный тренер сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoСоветский спорт
logoЗенит
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дюков о разнице между зарплатами Черчесова и Карпина в сборной: «Незначительная. Но не считайте чужие деньги»
16сегодня, 16:11
Черчесов о слухах про сборную Польши: «Все нас знают, до «Ференцвароша был разговор на эту тему. На сегодняшний день со мной не встречались, кто-то и что-то сказал – не мой стиль»
1624 июня, 11:55
Сын Черчесова станет спортивным директором «Крыльев» (Иван Карпов)
9923 июня, 13:56
Главные новости
«Брентфорд» не продал Мбемо «МЮ» за 62,5 млн фунтов, переговоры продолжатся. Вингер предпочитает манкунианцев «Тоттенхэму»
316 минут назад
«Локомотив» включил Щетинина, Хоссейннежада, Кангву и Олейникова в список альтернатив Вере («Чемпионат»)
425 минут назад
Дзюба о завершении карьеры: «Я загадал себе: еще годик – и все, наверное. Возможно, после будет еще годик, но пока этот надо доиграть»
428 минут назад
«Торпедо» могут дисквалифицировать, специальная комиссия РФС с представителями силовых органов примет решение. В деле о подкупе Перезвы фигурируют и другие судьи (Иван Карпов)
1932 минуты назад
Медведев о Венделе: «Купил билеты, залечил повреждение и прибудет в расположение 1 июля»
1149 минут назад
Швейцарский политик Брежи о матче «Зенитом»: «Как болельщик «Сьона» я разочарован. Считаю неправильным проводить игры в России»
3251 минуту назад
«Спартак» договорился с «Марселем» о трансфере Унаи за 12 млн евро. Хавбек сборной Марокко изучает предложение (L’Equipe)
2457 минут назад
Алаев про Fan ID: «В 2023-м пришел на топовый матч, а на трибунах 6 000 фанатов – было так уныло. Но теперь собираются аншлаги. Хочется призвать болельщиков прекратить все бойкоты, вернуться»
24сегодня, 19:31
«Барса» ведет себя как нувориш, она далека от ценностей, которые представляла, уже не особенная. Нико попадет в клуб, не вызывающий восхищения». Экс-глава «Атлетика» Элисеги про Уильямса
23сегодня, 19:24
Директор Швейцарского футбольного союза о матче с «Зенитом»: «Советовали «Сьону» не принимать приглашение»
29сегодня, 19:22
Ко всем новостям
Последние новости
Сперцян о будущем: «О моем желании продолжить карьеру в Европе все знают. По лигам предпочтений нет»
16 минут назад
«Торпедо» назначило гендиректором Синяева вместо арестованного Скородумова
4сегодня, 18:31
Мойзес признан лучшим защитником РПЛ-2024/25
12сегодня, 18:16
Агкацев признан лучшим вратарем РПЛ-2024/25
7сегодня, 18:05
Фрейша об Уильямсе: «Кажется, «Барселона» поставила в городе столы для пожертвований – может, соберем деньги на трансфер»
9сегодня, 17:34
«Брайтон» за 50+ млн фунтов не продал Жоао Педро «Ньюкаслу». Форварда оценивают в 70 млн
12сегодня, 17:06
Появился дизайн формы «Баварии» к Октоберфесту – бежевого цвета с зелеными элементами и со специальным логотипом
3сегодня, 16:48Фото
Сарри раздражен отсутствием финансовой ясности в «Лацио», клубу могли запретить трансферы до января. Римляне отрицают проблемы, об отставке вернувшегося в июне тренера речи нет
7сегодня, 16:39
Генсек РФС Митрофанов о мяче от Jogel, который критиковал Дзюба: «Переделали, стал тяжелее. Иностранные мячи в Россию сейчас не поставляются – ну и бог с ними»
9сегодня, 16:30
«Балтика» подписала Филина из «Химок». Защитника представили мемом «Что это у тебя?! А я думала сова»
5сегодня, 16:14Видео