Станислав Черчесов: «Зенит» привел игрока за 35 млн, а «Краснодар» никого не привел и стал чемпионом. Деньги – это хорошо, но в футбол играют не они»

Станислав Черчесов не считает деньги решающим фактором в борьбе за чемпионство.

«Абсолютно с этим не согласен. «Зенит» привел игрока зимой за 35 миллионов, а «Краснодар» никого не привел и стал чемпионом. Так что функционеры «Краснодара» сами себе противоречат.

Я понимаю, что в футбол играют футболисты, а чемпионами становятся хорошие игроки. Другое дело, что любому футболисту нужно себя проявлять. Деньги – это хорошо, но в футбол играют не они», – заявил бывший главный тренер сборной России.