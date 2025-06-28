Черчесов о переговорах Станковича и Комличенко: «Надо не уговаривать, а убедить, что это правильное решение»

Станислав Черчесов оценил разговор Деяна Станковича и Николая Комличенко.

Ранее сообщалось , что главный тренер «Спартака » несколько раз звонил футболисту и пытался уговорить перейти в команду.

Нападающий перешел в «Локомотив» из «Ростова».

– Деян Станкович звонил Николай Комличенко и уговаривал его перейти в «Спартак».

– Я никогда не уговаривал никого. Надо не уговаривать, а убедить, что это правильное решение.

Когда я был игроком, то сам не переходил, если не общался с тренером.

Как тренер всегда разговариваю с футболистом, а потом уже передаю клубу – чтобы игрок знал, что тренер дал добро на трансфер, – сказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов .