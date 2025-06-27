Депутат Свищев о продаже пива на стадионах: «Пройдет опрос населения, который проводится с участием РФС, оценка результатов. Будет реальная картина ситуации»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о ситуации с продажей пива на стадионах.

«Сейчас начнется опрос населения, который проводится с участием РФС. Эти процессы займут примерно месяц.

Пройдет опрос, оценка результатов. По итогам опроса у нас будет реальная картина ситуации», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения ЧМ-2018.

За отмену запрета высказывались представители РФС , РПЛ , Минспорта. Против такой инициативы выступают Минздрав, а также федеральный проект «Трезвая Россия».