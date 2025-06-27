Депутат Свищев о продаже пива на стадионах: «Пройдет опрос населения, который проводится с участием РФС, оценка результатов. Будет реальная картина ситуации»
Депутат Дмитрий Свищев высказался о ситуации с продажей пива на стадионах.
«Сейчас начнется опрос населения, который проводится с участием РФС. Эти процессы займут примерно месяц.
Пройдет опрос, оценка результатов. По итогам опроса у нас будет реальная картина ситуации», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения ЧМ-2018.
За отмену запрета высказывались представители РФС, РПЛ, Минспорта. Против такой инициативы выступают Минздрав, а также федеральный проект «Трезвая Россия».
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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