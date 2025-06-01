Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Круглый стол покажет, вернется оно или нет. РФС и РПЛ готовы, только дату скорректируем – представители Минспорта не могут 9 июня»
В Госдуме сообщили о переносе круглого стола по возвращению пива на стадионы.
Ранее сообщалось, что обсуждение запланировано на 9 июня.
«Как раз таки круглый стол и покажет, вернется ли продажа пива на стадионы в России. Сейчас только корректируем дату круглого стола, потому что представители Минспорта не могут 9 июня. Нам же важно, чтобы круглый стол был представительным.
Мы готовы, РФС и РПЛ готовы – Дюков и Алаев ждут, я с ними общался. Мы хотим понять общественное мнение и мнение профессионального спортивного сообщества на эту тему», – сказал депутат Дмитрий Свищев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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