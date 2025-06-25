Депутат Свищев о возвращении пива: «РПЛ и РФС заказали опрос для изучения мнения населения страны. Результат будет в течение месяца, после пройдет заседание»
РПЛ и РФС проводят исследование мнений на тему возвращения пива на стадионы.
Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.
«Актуальная информация о проведении заседания о продаже пива на стадионах появится по результатам социального опроса, который заказали РПЛ и РФС. Это изучение общественного мнения, как население страны относится к возможному разрешению продажи пива.
Мы надеемся, что это будет в течение месяца. Обычно три недели идет опрос, а потом обработка. Надеемся, что это будет быстрее», – сказал Свищев.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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