Адвокат владельца «Торпедо» об аресте: «Подали апелляционную жалобу. Думаю, дело будет идти до Нового года: органам нужно выбить показания. Но все трое не виноваты»

Адвокат владельца «Торпедо» подал жалобу на решение об аресте клиента.

Ранее в отношении владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки судье Максиму Перезве за принятие решений в пользу клуба.

Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева и Скородумова под стражу, а бухгалтера Елену Волкову отправил под домашний арест.

– Мы подали апелляционную жалобу в суд.

– Как думаете, сколько это дело вообще длиться будет?

– Не хотелось бы, чтобы оно тянулось год, но думаю, что до Нового года оно будет идти. Правоохранительные органы будут тянуть до последнего. Дела как такового нет, и им из двух сидящих в СИЗО и одного человека, находящегося под домашним арестом, нужно выбить показания. Грубо говоря, чтобы кто‑то сдал кого‑то. Но все трое не виноваты и не подают вообще никаких эмоций, тут они молодцы. Думаю, что никаких показаний они не дадут и правильно сделают, – заявил адвокат Александр Добровинский.