Адвокат владельца «Торпедо»: «Судья Перезва мог оговорить или участвовать в провокации из-за профессионального конфликта. «Торпедо» подавало жалобу на него в РФС»

Адвокат владельца «Торпедо» заявил, что арбитр Перезва мог оговорить Соболева.

Ранее стало известно, что в отношении владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному судье Максиму Перезве за принятие решений в пользу клуба.

Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева и Скородумова под стражу, а бухгалтера Елену Волкову отправил под домашний арест.

«Судью Максима Перезву привлекали к взысканию после проведенных им игр, жалоба была подана в РФС от клуба «Торпедо». Очень странно, что после рассмотренного протеста Перезву назначили два раза на матчи «Торпедо ».

Версия, что после жалоб на судью кто‑то из авторов жалобы мог выходить или что‑то предлагать, несостоятельна. Перезва мог оговорить или участвовать в провокации при наличии профессионального конфликта», – сказал адвокат Андрей Алешкин.

Адвокат об аресте владельца «Торпедо»: «Дело сфабриковано. Обжалуем решение суда и будем делать все, чтобы развалить это дело, потому что его нет»

Адвокат владельца «Торпедо»: «Мой клиент никогда не разговаривал ни с одним судьей. Соболев не принимает обвинения, он даже отказался от дачи показаний»