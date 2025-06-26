Генсек РФС о «Торпедо»: «Поступок руководителей катастрофический, если суд арестовал – основания есть. Стабильность с составом участников РПЛ должна наступить как минимум за 7 дней до старта»
Ранее стало известно, что в отношении владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному судье Максиму Перезве за принятие решений в пользу клуба.
Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева и Скородумова под стражу, а бухгалтера Елену Волкову отправил под домашний арест.
«Департамент защиты игры продолжает собирать информацию. Мы сегодня обсуждали эту тему с главой лиги Александром Алаевым.
Для нас важно, чтобы стабильность с составом участников чемпионата РПЛ наступила максимально рано. Как минимум – за 7 дней до начала сезона. Заинтересованы в этом абсолютно все: и мы, и лига, и сами клубы.
Поступок, в котором обвиняют руководителей «Торпедо», катастрофический. Я думаю, если коллеги вышли в суд, и суд это поддержал, и арестовал, значит, основания у них есть.
Это значит, что все это не просто так, и это невозможно себе представить, чтобы в современном футболе такие действия и попытки таких действий не принимались», – заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
До 7 лет тюрьмы грозит боссам «Торпедо» – пытались дать взятку. Что происходит?