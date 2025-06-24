Адвокат Добровинский про дело о взятке судье: «Торпедо» остается в РПЛ. В показаниях Перезвы нет действий, направленных на то, чтобы соперник москвичей был вынужден «слить» матч»
Ранее в отношении владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки судье Максиму Перезве за принятие решений в пользу клуба.
Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева и Скородумова под стражу, а бухгалтера Елену Волкову отправил под домашний арест.
«Есть хорошая новость – «Торпедо» вообще никак не пострадает. С команды не снимут очки, ничего с ней не будет, потому что во всех показаниях Перезвы нет никаких действий, направленных на то, чтобы команда, которая играла против московского клуба, была вынуждена «слить» матч, искусственно проиграть.
«Торпедо» остается в РПЛ, «Оренбург» мимо кассы, где‑то не доработали», – заявил адвокат Соболева Александр Добровинский.