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В честь Месси назвали трибуну на стадионе «Ньюэллс». Арена носит имя Бьелсы, на ней есть трибуна имени Марадоны

Именем Лионеля Месси назвали новую трибуну на стадионе «Ньюэллс Олд Бойз».

Об этом было объявлено в день рождения нападающего «Интер Майами». 24 июня аргентинцу исполнилось 38 лет. 

«На стадионе уже есть трибуна, названная в честь другого легендарного аргентинца – Диего Марадоны, который выступал за клуб в сезоне-1993/94. Сегодня «Колосо» пишет новую страницу своей истории.

Впервые два самых великих имени в истории футбола будут под одной крышей – под нашей», – говорится в публикации клуба из Росарио в соцсетях. 

Новая трибуна увеличит вместимость стадиона «Колосо Марсело Бьелса» до 50 000 зрителей. Арена была переименована в 2009 году в честь тренера Марсело Бьелсы, игравшего за «Ньюэллс» и тренировавшего клуб.

Месси присоединился к «Ньюэллс» в возрасте шести лет и выступал за молодежные команды, прежде чем в 13 лет переехать в Барселону.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
logoЛионель Месси
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logoИнтер Майами
logoМЛС
logoДиего Марадона
logoМарсело Бьелса
logoНьюэллс Олд Бойз
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