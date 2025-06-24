Антонелла выложила фото Месси с тортом в стиле «Смурфиков»: «С днем рождения, старый Ворчун! Лучший папа, лучший партнер, лучший во всем! Мы любим тебя 🤍 🎂»

Антонелла Рокуццо оригинально поздравила Лионеля Месси с днем рождения.

Сегодня аргентинскому нападающему исполнилось 38 лет.

Жена Месси опубликовала несколько фотографий с футболистом. На одной из них она показала праздничный торт, подаренный Лионелю: он оформлен в стиле комиксов и мультсериала «Смурфики», а на вершине находится фигурка героя по имени Ворчун с футбольным мячом.

«С днем рождения, старый Ворчун! Лучший папа, лучший партнер, лучший во всем!!! Как нам повезло, что ты у нас есть! Мы любим тебя 🤍 🎂» – написала Рокуццо.

Фото: https://www.instagram.com/antonelaroccuzzo/