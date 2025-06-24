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«Барселона» поздравила Месси с 38-летием: «Единственный и неповторимый 🐐»

«Барселона» поздравила Лионеля Месси c днем рождения.

Нападающему сборной Аргентины, выступавшему за «блауграну» с 2004 по 2021 год, исполнилось 38 лет.

«Поздравляем с днем рождения единственного и неповторимого 🐐!» – говорится в сообщении каталонцев.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Барселоны»
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