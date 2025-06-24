Бекхэм поздравил Месси с 38-летием: «С днем рождения, величайший»
Дэвид Бекхэм поздравил Лионеля Месси с днем рождения.
Сегодня аргентинскому нападающему исполнилось 38 лет.
«С днем рождения, величайший ⚽. Желаю наилучшего дня непревзойденному профессионалу, игроку и человеку… С днем рождения, друг», – написал бывший полузащитник сборной Англии и совладелец «Интер Майами».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Дэвида Бекхэма
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