Бекхэм поздравил Месси с 38-летием: «С днем рождения, величайший»

Дэвид Бекхэм поздравил Лионеля Месси с днем рождения.

Сегодня аргентинскому нападающему исполнилось 38 лет.

«С днем рождения, величайший ⚽. Желаю наилучшего дня непревзойденному профессионалу, игроку и человеку… С днем рождения, друг», – написал бывший полузащитник сборной Англии и совладелец «Интер Майами ».

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