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Неймар о продлении контракта с «Сантосом»: «Я прислушался к своему сердцу и принял решение. Это не просто моя команда, это мой дом, моя история и моя жизнь»

Неймар высказался о подписании нового контракта с «Сантосом».

33-летний нападающий продлил контракт с клубом до декабря текущего года с опцией продления. Сообщалось, что его зарплата будет составлять примерно 700 тысяч евро в месяц. 

Неймар вернулся в «Сантос» в конце января этого года. С тех пор он провел за команду 12 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

«Я прислушался к своему сердцу и принял решение. «Сантос» – не просто моя команда, это мой дом, мои корни, моя история и моя жизнь.

Здесь я был мальчиком и стал мужчиной. Здесь меня по-настоящему любят. Здесь я могу быть собой и по-настоящему счастливым.

И именно здесь я хочу сделать реальностью те мечты, которые пока не исполнились. И ничто меня не остановит. Я уходил, я вернулся и я остаюсь. Там, где все началось и никогда не закончится», – сообщил Неймар. 

Отец Неймара о желании форварда выиграть ЧМ: «Он не ищет сравнений с Месси и не стремится быть лучше него. Хочет победить для себя, Бразилии и болельщиков»

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Globo Esporte
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