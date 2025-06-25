Неймар и «Сантос» подписали контракт до конца 2025-го с опцией продления

Неймар продлил контракт с «Сантосом».

Бразильский клуб объявил о подписании нового соглашения с 33-летним нападающим. Оно рассчитано до конца 2025 года и содержит опцию дальнейшего продления.

Неймар вернулся в «Сантос » в конце января этого года. С тех пор он провел за команду 12 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .