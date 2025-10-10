Холанд 4 раза становился игроком месяца в АПЛ. Больше наград только у 8 футболистов, рекордсмены – Агуэро, Кейн и Салах (по 7)

Лишь 8 футболистов были лучшими игроками месяца в АПЛ чаще Эрлинга Холанда.

Нападающий «Манчестер Сити » был выбран сильнейшим в сентябре – это его четвертый приз по итогам месяца менее чем за три с половиной сезона.

По пять раз игроками месяца в Премьер-лиге становились Бруну Фернандеш , Уэйн Руни , Робин ван Перси , по шесть – Стивен Джеррард и Криштиану Роналду , по семь – Мохамед Салах, Харри Кейн и Серхио Агуэро.