  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин о попадании России на ЧМ-2026 по спецприглашению: «Предположение на уровне слухов и желаний, не знаю, чем это подкреплено. В жизни может случиться что угодно»
17

Карпин о попадании России на ЧМ-2026 по спецприглашению: «Предположение на уровне слухов и желаний, не знаю, чем это подкреплено. В жизни может случиться что угодно»

Валерий Карпин сомневается, что Россию пустят на ЧМ-2026 по спецприглашению.

«Это предположение на уровне слухов и желаний. Я не знаю, чем это подкреплено.

В нашей жизни может случиться что угодно. Если нас допустят, мы и так готовились, ничего особо не поменяется, по крайней мере тренировочный процесс.

Мы тренируемся и готовимся одинаково по намеченному плану к любому сопернику, будь то Бруней или Иран.

Думаю, что отношение футболистов, наверное, будет другое», – сказал главный тренер сборной России.

Как вам дерби?22283 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoСборная Ирана по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoсборная Брунея
logoЧМ-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Россия играет с Ираном в товарищеском матче – 1:0, Воробьев открыл счет!
2409 минут назадLive
Оуэн о схеме «МЮ»: «Год назад при тен Хаге играли с 4 защитниками, и это был чуть ли не худший футбол, что я видел. Стыдно говорить, что главная причина спада – расстановка, это не так»
113 минут назад
Генич о сравнении Глушенкова с Аршавиным: «У меня это вызывает смех. Максим в прайме рядом не стоит с Андреем, даже обсуждать бессмысленно. Глушенков и Батраков пока ничего не сделали»
921 минуту назад
Мостовой о гендиректоре «Спартака»: «Сразу признал, что Мостовой не назовет его футбольным человеком. У него же руководящая должность, а не роль главного тренера»
122 минуты назад
36-летний Обамеянг сделал покер и был удален в игре за Габон в отборе ЧМ‑2026
10сегодня, 16:33
Мостовой хочет стать советником гендиректора «Спартака»: «Мы поддерживаем связь. Такого футбольного опыта, как у меня, у многих не было и не будет. Я бы пригодился в любой роли»
44сегодня, 16:18
Только восемь футболистов сборной начинали карьеру в Москве. Откуда остальные?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Квалификация ЧМ-2026. Германия примет Люксембург, Франция сыграет с Азербайджаном, Бельгия против Северной Македонии, Казахстан разгромил Лихтенштейн
62сегодня, 16:00
Товарищеские матчи. Бразилия забила 5 голов Южной Корее, Аргентина сыграет с Венесуэлой в ночь на субботу, Боливия против Иордании
11сегодня, 16:00Live
Гендиректор «Спартака»: «Клуб задолжал болельщикам. Приложим все усилия, чтобы музей пополнялся новыми трофеями»
19сегодня, 15:47
Ко всем новостям
Последние новости
Мак Аллистер о претендентах на победу на ЧМ: «Испания, Франция и Аргентина. Бразилию можно добавить, хотя они не в лучшей форме, но у них есть история и влияние»
440 минут назад
Холанд 4 раза становился игроком месяца в АПЛ. Больше наград только у 8 футболистов, рекордсмены – Агуэро, Кейн и Салах (по 7)
548 минут назад
Андрей Аршавин: «Иран – как европейский середняк. Не Хорватия, а послабее – Сербия, например»
654 минуты назад
Замгенсека УЕФА Маркетти: «Интерес к ЛЧ снижался, потому что она стала предсказуемой. Изменения пошли турниру на пользу, а наши доходы выросли с 3,5 до 4,4 млрд евро»
159 минут назад
Джан Пьеро Гасперини: «Умения больше не ценятся, итальянские клубы выбирают игроков по физическим данным. Норвегия забила нам три гола, хотя должна побеждать нас в хоккее, а не в футболе»
6сегодня, 16:22
Александр Глеб: «Я против лимита, он не поможет российскому футболу. Не вижу минусов в большом количестве легионеров, самые достойные будут вылезать в конкуренции, а не благодаря ограничениям»
2сегодня, 16:10
Зиркзе может уйти в аренду в «Рому». Форвард «МЮ» боится пропустить ЧМ-2026
8сегодня, 16:04
Товарищеский матч. «Атлетико» и «Интер» играют в Ливии
7сегодня, 16:00
Дмитрий Пятибратов: «Глушенков – лучший российский игрок сейчас, он способен играть в клубе уровня «Барсы». Почему нет? Корнеев там играл»
7сегодня, 15:58
Сафонов – капитан сборной России на игру с Ираном. Бакаев, Глушенков, Батраков, Осипенко и Воробьев – в старте
42сегодня, 15:45