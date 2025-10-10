Карпин о попадании России на ЧМ-2026 по спецприглашению: «Предположение на уровне слухов и желаний, не знаю, чем это подкреплено. В жизни может случиться что угодно»

Валерий Карпин сомневается, что Россию пустят на ЧМ-2026 по спецприглашению.

«Это предположение на уровне слухов и желаний. Я не знаю, чем это подкреплено.

В нашей жизни может случиться что угодно. Если нас допустят, мы и так готовились, ничего особо не поменяется, по крайней мере тренировочный процесс.

Мы тренируемся и готовимся одинаково по намеченному плану к любому сопернику, будь то Бруней или Иран .

Думаю, что отношение футболистов, наверное, будет другое», – сказал главный тренер сборной России.