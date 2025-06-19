Ямаль встретился с Неймаром, которого называл легендой и кумиром. Вингер «Барсы» сыграл в футволей в Бразилии

Ламин Ямаль встретился с Неймаром.

17-летний вингер «Барселоны» прилетел в Бразилию, где встретился с бывшим форвардом каталонской команды, выступающим за «Сантос ».

33-летний бразилец выложил в сторис инстаграма короткое видео, на котором испанец играет в футволей.

Ранее в интервью CNN Ламин высказался о бывшем нападающем «Барселоны» и сборной Бразилии: «Месси был потрясающим, но для меня Неймар – это нечто совсем другое. Он всегда был моим кумиром. Настоящая суперзвезда и легенда футбола».

Фото: https://www.instagram.com/stories/neymarjr/