Ямаль встретился с Неймаром, которого называл легендой и кумиром. Вингер «Барсы» сыграл в футволей в Бразилии
Ламин Ямаль встретился с Неймаром.
17-летний вингер «Барселоны» прилетел в Бразилию, где встретился с бывшим форвардом каталонской команды, выступающим за «Сантос».
33-летний бразилец выложил в сторис инстаграма короткое видео, на котором испанец играет в футволей.
Ранее в интервью CNN Ламин высказался о бывшем нападающем «Барселоны» и сборной Бразилии: «Месси был потрясающим, но для меня Неймар – это нечто совсем другое. Он всегда был моим кумиром. Настоящая суперзвезда и легенда футбола».
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Неймара
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