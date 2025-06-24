Неймар и «Сантос» продлят контракт до декабря 2025 года. Зарплата форварда – примерно 700 тысяч евро в месяц

Неймар останется в «Сантосе» до конца года.

Ранее стало известно , что 33-летний нападающий продлит контракт с клубом, истекающий в конце июня.

Как сообщает Globo, новое соглашение будет рассчитано до конца 2025 года. Эту информацию подтверждает Фабрицио Романо. Изначально клуб хотел заключить договор с игроком до ЧМ-2026.

Зарплата футболиста останется на нынешнем уровне – около 4,5 миллиона реалов (700 тысяч евро) в месяц.