Неймар и «Сантос» продлят контракт до декабря 2025 года. Зарплата форварда – примерно 700 тысяч евро в месяц
Неймар останется в «Сантосе» до конца года.
Ранее стало известно, что 33-летний нападающий продлит контракт с клубом, истекающий в конце июня.
Как сообщает Globo, новое соглашение будет рассчитано до конца 2025 года. Эту информацию подтверждает Фабрицио Романо. Изначально клуб хотел заключить договор с игроком до ЧМ-2026.
Зарплата футболиста останется на нынешнем уровне – около 4,5 миллиона реалов (700 тысяч евро) в месяц.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
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