Неймар и «Сантос» согласовали новый контракт. О продлении объявят в пятницу
Неймар продлит контракт с «Сантосом».
Как сообщает ESPN, президент бразильского клуба Марсело Тейшейра от отец игрока Неймар да Силва провели встречу и согласовали новый контракт. Действующее соглашение 33-летнего форварда с «Сантосом» истекает в конце июня.
Сторонам осталось уладить последние детали. Ожидается, что клуб официально объявит о подписании нового договора с футболистом в пятницу, 27 июня.
Неймар вернулся в «Сантос» в конце января этого года. Его статистику можно найти здесь.
Что теперь будет с «Торпедо»?16132 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости