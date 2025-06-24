Неймар и «Сантос» согласовали новый контракт. О продлении объявят в пятницу

Неймар продлит контракт с «Сантосом».

Как сообщает ESPN, президент бразильского клуба Марсело Тейшейра от отец игрока Неймар да Силва провели встречу и согласовали новый контракт. Действующее соглашение 33-летнего форварда с «Сантосом » истекает в конце июня.

Сторонам осталось уладить последние детали. Ожидается, что клуб официально объявит о подписании нового договора с футболистом в пятницу, 27 июня.

Неймар вернулся в «Сантос» в конце января этого года. Его статистику можно найти здесь .