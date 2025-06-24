«Клубы РПЛ завышают зарплаты, из-за этого страдает весь российский футбол. Футбольные люди поступили бы по-другому». Булыкин об интересе «Спартака» и «Динамо» к Сергееву

Дмитрий Булыкин считает, что в российском футболе завышают зарплаты игроков.

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России высказался об этом, рассуждая об интересе клубов Мир РПЛ к форварду «Крыльев Советов» Ивану Сергееву.

«Никто не скажет, кому нужнее Сергеев: «Динамо» или «Спартаку». У нас есть такая практика, что клубы перебивают цену трансфера и слишком завышают зарплаты. Из-за этого страдает весь российский футбол и игроки.

Если бы в клубах были футбольные люди, они бы поступили по-другому, чтобы футболист был мотивирован и все было хорошо. Если так вкладываются в Сергеева, он перейдет туда, где больше зарплата», – заявил Булыкин.

«Спартак» предложил 400 млн рублей за Сергеева, «Динамо» – 300 млн. Красно-белые откажутся от Заболотного, если договорятся с «Крыльями»