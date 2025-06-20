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Булыкин о Челестини в ЦСКА: «Не самый удачный выбор тренера – он не знает РПЛ, чемпионат Швейцарии даже рядом не стоит. У него возникнут проблемы с командой, думаю»

Дмитрий Булыкин раскритиковал назначение Фабио Челестини главным тренером ЦСКА.

Сегодня московский клуб объявил о заключении контракта со швейцарским специалистом.

– Как оцените назначение Челестини в ЦСКА?

– Отрицательно. Если ничего не получится, думаю, руководству надо задуматься, правильной ли дорогой они идут.

– Почему отрицательно?

– Во‑первых, он не знает российский чемпионат – будут проблемы. Во‑вторых, не думаю, что чемпионат Швейцарии даже где‑то рядом стоит с чемпионатом России. Третье – думаю, у него возникнут проблемы с командой, с атмосферой в команде. Поэтому оцениваю это не как самый удачный выбор тренера.

Но посмотрим, как получится. Все‑таки, думаю, руководство не просто так назначало тренера, а во всем досконально разобралось. Потому что если не разобралось во всем досконально, то это очень печально, – сказал бывший нападающий сборной России.

За свою карьеру Челестини возглавлял «Террачину», «Лозанну», «Люцерн», «Сьон», а также «Базель», который он привел в прошлом сезоне к победе в чемпионате и Кубке Швейцарии.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoФабио Челестини
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoБазель
logoМатч ТВ
logoДмитрий Булыкин
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