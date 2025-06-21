Булыкин об РПЛ: «Клубы покупают игроков за огромные деньги, дают космическую зарплату, после чего снижаются мотивация и работоспособность. Наверное, там сидят нефутбольные люди»
Дмитрий Булыкин раскритиковал клубы РПЛ за дорогие трансферы в нынешнее время.
«У нас сейчас некоторые клубы покупают игроков за огромные деньги, дают им космическую зарплату, после чего у футболистов снижаются мотивация и работоспособность.
Все же в России уровень футбола ниже, чем в Европе, поэтому у нас эти дорогостоящие легионеры после подписания таких выгодных контрактов порой начинают тренироваться спустя рукава.
Некоторые клубы в РПЛ тратят огромные деньги на трансферы и на комиссионные агентам. Почему так происходит? Наверное, там сидят нефутбольные люди – они, вероятно, не понимают, как нужно работать», – сказал бывший нападающий сборной России.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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