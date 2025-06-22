Булыкин о лимите: «Играют по 8-9 легионеров – это никому не идет на пользу, я за максимум пятерых на поле. У нас хотят делать побольше ненужных трансферов, приносящих лишь деньги»

Дмитрий Булыкин призвал ужесточить лимит в чемпионате России.

В Мир РПЛ команды имею право вносить 13 легионеров в заявку, из них восемь могут одновременно находиться на поле. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил : «Считаю оправданной дискуссию о снижении числа легионеров – молодым нужна практика. Хотя не стоит полностью отказываться от иностранцев».

«Я выступаю за то, чтобы в чемпионате России иностранцев было меньше. Надо делать покупки точечно и выбирать игроков более высокого уровня, чем сейчас.

К сожалению, у нас играют по восемь-девять легионеров в составе, и все считают, что это хорошо. Но это никому не идет на пользу. Тем более сейчас, когда нас нет в еврокубках.

Я за то, чтобы на поле было максимум пять иностранцев в составе, а остальные были русскими. Это в идеале. Тогда будут больше развивать академии, подтягивать молодых российских футболистов. Тогда было бы много плюсов.

К сожалению, у нас хотят делать побольше ненужных трансферов, приносящих лишь деньги», – сказал бывший нападающий «Локомотива », «Динамо » и сборной России Булыкин.