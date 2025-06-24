«Локомотив» и Вера уладили разногласия. Хавбек подпишет контракт на 3 года (Иван Карпов)
Лукас Вера переходит в «Локомотив».
Ранее сообщалось, что у сторон были разногласия по поводу выплаты подъемных и премиальных.
По данным инсайдера Ивана Карпова, разногласия были улажены. 28-летний полузащитник подпишет с московским клубом контракт на 3 года.
Прошлый сезон Вера провел в «Химках», где забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в 30 матчах Мир РПЛ. Статистику аргентинца можно изучить здесь.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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