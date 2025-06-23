«Крылья» близки к трансферам Марадишвили из «Локо» и Филина из «Химок» («СЭ»)

«Крылья Советов» могут подписать Константина Марадишвили и Александра Филина.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », самарский клуб близок к подписанию соглашений с полузащитником Марадишвили и защитником Филиным .

25-летний Марадишвили принадлежит «Локомотиву », минувший сезон он провел на правах аренды в «Пари НН», но из-за травмы сыграл только в 2 матчах.

28-летний Филин в сезоне-2024/25 выступал за «Химки». За подмосковную команду он провел 32 игры, сыграв во всех 30 матчах Мир РПЛ .