«Крылья» близки к трансферам Марадишвили из «Локо» и Филина из «Химок» («СЭ»)
«Крылья Советов» могут подписать Константина Марадишвили и Александра Филина.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», самарский клуб близок к подписанию соглашений с полузащитником Марадишвили и защитником Филиным.
25-летний Марадишвили принадлежит «Локомотиву», минувший сезон он провел на правах аренды в «Пари НН», но из-за травмы сыграл только в 2 матчах.
28-летний Филин в сезоне-2024/25 выступал за «Химки». За подмосковную команду он провел 32 игры, сыграв во всех 30 матчах Мир РПЛ.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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