«Локо» договорился с Верой о выплате 1,5 млн евро подъемных в течение года и 7 месяцев. Клуб хочет переводить деньги только пока игрок в клубе – агенты против этого условия (Иван Карпов)

«Локомотив» хочет выплачивать Лукасу Вере 1,5 млн евро только пока он в клубе.

Ранее сообщалось , что в эту сумму войдут подъемные и агентские выплаты, а также долги «Химок» перед футболистом.

«Оплату подъемных для Лукаса хотели растянуть на 3 года. Потом на 2. В итоге сошлись на 1 годе и 7 месяцах. Однако клуб настаивает, чтобы в контракте был пункт, по которому деньги выплачиваются только пока футболист в команде», – сообщил инсайдер Иван Карпов .

В то же время представители полузащитника высказывают опасения, что в случае продажи Вера не получит причитающихся ему денег. Этот вопрос называется ключевым фактором, мешающим продвижению переговоров.

Также сторонам не удается договориться насчет премиальных. «Локомотив » настаивает на том, что для получения бонусов за матч Вере надо будет отыграть не менее 45 минут, а железнодорожникам предлагают учитывать и меньшее количество времени в случае, если Лукас совершит результативное действие или заработает пенальти.

«Москвичи возмущаются, такие формулировки не пройдут согласование в службе безопасности. Мол, есть стандарты – по ним и живут», – подчеркнул Карпов.