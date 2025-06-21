«Локо» договорился с Верой о выплате 1,5 млн евро подъемных в течение года и 7 месяцев. Клуб хочет переводить деньги только пока игрок в клубе – агенты против этого условия (Иван Карпов)
Ранее сообщалось, что в эту сумму войдут подъемные и агентские выплаты, а также долги «Химок» перед футболистом.
«Оплату подъемных для Лукаса хотели растянуть на 3 года. Потом на 2. В итоге сошлись на 1 годе и 7 месяцах. Однако клуб настаивает, чтобы в контракте был пункт, по которому деньги выплачиваются только пока футболист в команде», – сообщил инсайдер Иван Карпов.
В то же время представители полузащитника высказывают опасения, что в случае продажи Вера не получит причитающихся ему денег. Этот вопрос называется ключевым фактором, мешающим продвижению переговоров.
Также сторонам не удается договориться насчет премиальных. «Локомотив» настаивает на том, что для получения бонусов за матч Вере надо будет отыграть не менее 45 минут, а железнодорожникам предлагают учитывать и меньшее количество времени в случае, если Лукас совершит результативное действие или заработает пенальти.
«Москвичи возмущаются, такие формулировки не пройдут согласование в службе безопасности. Мол, есть стандарты – по ним и живут», – подчеркнул Карпов.