Карпин о Батракове и другой стране: «Данные есть у многих, адаптация – большой вопрос. На одном языке не говорит с партнерами и тренером, требования не проходит, организм не выдерживает – много факторов
Валерий Карпин оценил шансы Алексея Батракова заиграть за рубежом.
«Говорить, что у этого данные есть, – данные есть у многих. Как они смогут там адаптироваться к другому чемпионату, к другой стране, к другому языку, к другим требованиям – большой вопрос.
Чисто визуально здесь он, может быть, звезда, дальше уехал туда, на одном языке не говорит с партнерами по команде, тренера не понимает, потому что язык не учил, или выучил, но требования не проходит. Либо организм не выдерживает. Здесь миллион факторов. Либо да, либо нет», – сказал главный тренер сборной России.
Что теперь будет с «Торпедо»?14703 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости