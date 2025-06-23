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«Интер» выкупил Залевского у «Ромы» за 6 млн евро

Никола Залевски продолжит выступать за «Интер».

Миланцы объявили о том, что воспользовались правом выкупа арендованного у «Ромы» полузащитника. Сообщалось, что «нерадзурри» заплатят 6 млн евро.

Футболист сборной Польши провел за «Интер» 11 игр в Серии А и забил один гол. Подробно со статистикой 23-летнего Залевского можно ознакомиться здесь.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Интера»
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