Корреа перешел из «Интера» в «Ботафого» и подписал контракт до конца 2027-го
Хоакин Корреа покинул «Интер».
Полузащитник присоединился к «Ботафого», заключив контракт до конца 2027 года. 30-летний аргентинец перешел как свободный агент и взял 30-й номер.
В Серии А в сезоне-2024/25 Корреа провел 19 матчей и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: botafogo.com.br
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ботафого»
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