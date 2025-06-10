Корреа перешел из «Интера» в «Ботафого» и подписал контракт до конца 2027-го

Хоакин Корреа покинул «Интер».

Полузащитник присоединился к «Ботафого », заключив контракт до конца 2027 года. 30-летний аргентинец перешел как свободный агент и взял 30-й номер.

В Серии А в сезоне-2024/25 Корреа провел 19 матчей и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Изображение: botafogo.com.br