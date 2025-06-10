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Экс-вратарь «Интера» Раду бесплатно перешел в «Сельту». Контракт – на 4 года

Экс-вратарь «Интера» Ионуц Раду стал игроком «Сельты».

Испанский клуб объявил о переходе 28-летнего голкипера на правах свободного агента. Румын подписал с «Сельтой» 4-летний контракт.

В сезоне-2024/25 Раду выступал за «Венецию», в составе которой провел 15 матчей.

Раду попал в систему «Интера» в 2013 году. За первую команду Ионуц провел всего 5 матчей. В сезоне-2021/22 он совершил грубую ошибку в матче с «Болоньей», после чего «Милан» опередил «нерадзурри» в таблице и в итоге стал чемпионом.

Фото: rccelta.es

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Сельты»
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