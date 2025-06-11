«Интер» выкупит Залевского у «Ромы» за 6 млн евро

«Интер» активирует опцию выкупа Николы Залевского у «Ромы».

23-летний хавбек сборной Польши был арендован миланцами у римлян в зимнее трансферное окно с правом выкупа.

Как сообщает Фабрицио Романо , «Интер » решил выкупить Залевского у «Ромы» за 6 миллионов евро.

В 11 матчах Серии А за «нерадзурри» Никола забил 1 гол, сделал 1 ассист и заработал 3 желтых карточки. Его подробная статистика – здесь .