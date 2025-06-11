«Интер» выкупит Залевского у «Ромы» за 6 млн евро
«Интер» активирует опцию выкупа Николы Залевского у «Ромы».
23-летний хавбек сборной Польши был арендован миланцами у римлян в зимнее трансферное окно с правом выкупа.
Как сообщает Фабрицио Романо, «Интер» решил выкупить Залевского у «Ромы» за 6 миллионов евро.
В 11 матчах Серии А за «нерадзурри» Никола забил 1 гол, сделал 1 ассист и заработал 3 желтых карточки. Его подробная статистика – здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21117 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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