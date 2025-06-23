Пеп о КЧМ: «Юве» играет лучше нас, возможно, но «Сити» должен победить, если хочет финишировать первым»
«Горожане» разгромили «Аль-Айн» (6:0) во 2-м туре клубного чемпионата мира. Главный тренер высказался о страстности своих игроков как на поле, так и на скамейке запасных.
«Мы говорили об этом, о соревновании, где такие же 7 матчей, как на чемпионатах мира или кубках Европы и Америки. Тактика относительно важна, но не настолько.
Важно, как все выкладываются, это всего 5 или 6 игр, так что внесите реальный вклад, [продемонстрируйте] язык тела. В перерыве мы говорили о том, чтобы забивать как можно больше, но в конечном счете мы играли против такого соперника.
У «Ювентуса» другой соперник. Они, возможно, играют лучше нас, но, если теперь мы хотим финишировать первыми, мы должны победить итальянскую команду.
Если нет, и мы будем вторыми, посмотрим, с кем мы будем играть в следующем раунде», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Манкунианцы сыграют с «Ювентусом» за 1-е место в группе в 3-м туре КЧМ 26 июня.