Тудор о 4:1 с «Видадом»: «У Йылдыза редкий дар и менталитет, он делает разницу. Влахович вышел с правильным настроем. Матч с «Сити» будет сложнее»

Игор Тудор высказался о победном матче «Ювентуса» против «Видада».

Туринский клуб обыграл марокканцев (4:1) во 2-м туре клубного чемпионата мира.

Об игре

«Это был другой матч по времени и темпу. Игра была медленнее, потому что они тоже подготовились. Мы забили, но в футболе никогда не знаешь, всегда нужно быть осторожным. Я всегда боюсь, даже при счете 3:1.

Две хорошие победы, сегодня вечером игроки спокойно пойдут на ужин. Затем мы подготовимся к последнему испытанию».

О дубле Кенана Йылдыза

«Он сам решает, куда он придет, играя впереди и делая разницу, – редкий дар, в сочетании с его менталитетом. Мы все видели, какая у него степень воздействия».

О голе Душана Влаховича с пенальти

«Сегодня он вышел с правильным настроем, а затем Ману дал ему возможность забить».

О матче с «Манчестер Сити»

«Сити»? Это, безусловно, будет сложнее», – сказал главный тренер «Ювентуса ».