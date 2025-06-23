Тудор о 4:1 с «Видадом»: «У Йылдыза редкий дар и менталитет, он делает разницу. Влахович вышел с правильным настроем. Матч с «Сити» будет сложнее»
Туринский клуб обыграл марокканцев (4:1) во 2-м туре клубного чемпионата мира.
Об игре
«Это был другой матч по времени и темпу. Игра была медленнее, потому что они тоже подготовились. Мы забили, но в футболе никогда не знаешь, всегда нужно быть осторожным. Я всегда боюсь, даже при счете 3:1.
Две хорошие победы, сегодня вечером игроки спокойно пойдут на ужин. Затем мы подготовимся к последнему испытанию».
О дубле Кенана Йылдыза
«Он сам решает, куда он придет, играя впереди и делая разницу, – редкий дар, в сочетании с его менталитетом. Мы все видели, какая у него степень воздействия».
О голе Душана Влаховича с пенальти
«Сегодня он вышел с правильным настроем, а затем Ману дал ему возможность забить».
О матче с «Манчестер Сити»
«Сити»? Это, безусловно, будет сложнее», – сказал главный тренер «Ювентуса».