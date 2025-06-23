Гюндоган про 6:0 с «Аль-Айном»: «Сити» был нужен 7-й гол. Мы недостаточно хорошо начали 2-й тайм, были медленными и неточными. Это длилось дольше, чем позволяют наши стандарты»

Илкай Гюндоган остался недоволен игрой «Ман Сити, забившего 6 голов «Аль-Айну».

Манкунианцы разгромили клуб из ОАЭ (6:0) во 2-м туре клубного чемпионата мира. Капитан «горожан» сделал дубль и был признан лучшим игроком матча.

«Было ощущение, что нам нужен седьмой гол в конце. Мы поставили себе эту цель в перерыве, но, к сожалению, мы недостаточно хорошо начали второй тайм, были немного медленными. Казалось, что это нам дорого обошлось в конце.

Даже в первом тайме были короткие периоды, когда мы не были так точны в плане паса и игры.

За этим нужно следить, мы должны это улучшить, потому что на самом высоком уровне мы не можем позволить себе играть нехорошо в течение такого долгого времени. Честно говоря, это ощущалось довольно долгим. Казалось, что по нашим стандартам это длилось как минимум на 5-10 минут дольше, чем нужно.

Седьмой гол помог бы нам, но это тоже не имеет значения. Нам нужно хорошо выступить против «Юве» и выиграть матч», – сказал полузащитник «Манчестер Сити ».

«Сити» сыграет с «Ювентусом» в 3-м туре КЧМ 26 июня.