Эчеверри и Шерки впервые забили за «Ман Сити» – в матче с «Аль-Айном». Аргентинец отличился ударом со штрафного
Клаудио Эчеверри и Райан Шерки забили первые голы за «Манчестер Сити».
Команда тренера Пепа Гвардиолы обыграла «Аль-Айн» (6:0) в матче второго тура клубного чемпионата мира.
На 27-й минуте за «горожан» забил 19-летний Клаудио Эчеверри – он отличился ударом со штрафного.
21-летний Райан Шерки отметился голом на 89-й минуте – ударом в дальний угол из-за пределов штрафной площади.
Оба футболиста впервые забили за английский клуб.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Аль-Айн».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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