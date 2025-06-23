Депутат Свищев о статье про Челестини: «Его хотят проверить на слабо – все понимают, что ЦСКА не имеет отношения к армии. Он на танке, что ли, тренировать будет?»

Дмитрий Свищев высказался о возможных проблемах Фабио Челестини из-за ЦСКА.

Швейцарец Челестини возглавил ЦСКА, заключив контракт на два года с опцией продления еще на один.

Позднее издание Blick сообщило , что специалист не сможет использовать полученные в ЦСКА деньги в Швейцарии и Испании из-за риска сесть в тюрьму на 5-6 лет – это связано с наложенными на «ВЭБ.РФ» санкциями.

«Я мог бы сказать, что это фейки, но учитывая ситуацию, то отдельные страны могут предъявить какие-то претензии, вплоть до санкций ЕС. Но мы надеемся, что это вброс информации, чтобы пощекотать нервы нашему новому тренеру.

Почему претензии именно к нему, потому что он будет тренировать якобы клуб армии? Все же прекрасно понимают, что ЦСКА не имеет отношения к армии. Его хотят проверить на слабо.

Швейцария – неотъемлемая часть Европы, хоть они и заявляют, что они нейтральные, но их позиция неблизка нашей стране. Если так применять ко всем меры, то это нарушение прав человека. Швейцарцы имеют права работать везде, где они хотят.

Что такого сделал Челестини, чтобы к нему санкции применять? Он на танке, что ли, тренировать будет? Он будет просто тренировать спортсменов.

Ему надо это выстоять, а нам обеспечить новому наставнику хорошую юридическую поддержку, обсудить все с посольством. Ему надо заниматься своей работой, а не разборками», – заявил депутат Госдумы Свищев.

«Челестини спокоен по отношению ко всем слухам. Управлять таким историческим клубом, как ЦСКА, – захватывающий вызов». Представители тренера про статью о санкциях

Брейдо про статью о проблемах Челестини из-за работы в ЦСКА: «Полные идиотизма прыжочки. В европейской журналистике спорта нет, как и фактчекинга. А мы еще смеем ругаться на российскую»