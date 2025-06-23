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Челестини – игрокам ЦСКА: «Мы хотим одного и того же – отпраздновать новый титул. Ваши ошибки – мои ошибки, я прошу лишь отдаваться на поле полностью»

Фабио Челестини обратился к игрокам ЦСКА в первый день сборов.

«Мне больше нравится работать, а не говорить. Поэтому немного слов.

Дверь моего офиса никогда не закрывается, она всегда открыта для вас по любому вопросу. Для всех – молодые ребята, опытные игроки, кто угодно.

Я вас немного знаю как игроков. Но для меня самое важное – понимать, кто вы как люди. Моя работа в том, чтобы помогать вам всем. Вы в своей работе отдаете себя полностью, без остатка. Единственное, о чем я вас прошу – отдавать себя полностью на поле.

С момента, когда вы всего себя отдаете для работы, ваши ошибки – это мои ошибки. Мы будем работать на 200 процентов, чтобы попытаться вам помочь, потому что, в конце концов, вы хотите того же, что и мы, – отпраздновать новый титул.

Это будет функционировать, только если мы будем сплоченными в хорошие моменты и не очень, когда мы будем соглашаться и когда у нас будут разногласия.

Для меня огромная честь – быть здесь, рядом с вами, и попытаться выполнить этот проект. Надеюсь, что в июне следующего года мы достигнем определенного успеха, выиграв турнир», – сказал главный тренер ЦСКА.

Напомним, что ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России-2024/25 под руководством Марко Николича. В Мир РПЛ команда заняла 3-е место.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал ЦСКА
logoФабио Челестини
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
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