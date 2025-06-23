«Челестини спокоен по отношению ко всем слухам. Управлять таким историческим клубом, как ЦСКА, – захватывающий вызов». Представители тренера про статью о санкциях

Представители Челестини заявили, что тренер сохраняет спокойствие на фоне слухов.

Экс-тренер «Базеля» Фабио Челестини недавно возглавил ЦСКА, заключив контракт на два года с опцией продления еще на один.

Позднее издание Blick сообщило , что специалист не сможет использовать полученные в ЦСКА деньги в Швейцарии и Испании из-за риска сесть в тюрьму на 5-6 лет – это связано с наложенными на «ВЭБ.РФ» санкциями.

«Фабио Челестини сохраняет спокойствие и невозмутимость по отношению ко всем слухам и новостям вокруг него. Тренировать и управлять таким историческим клубом, как ЦСКА, – это действительно захватывающий вызов.

Сейчас Фабио полностью сосредоточен на своем дебюте в пятницу в матче против «Амкала» и очень мотивирован продолжать усердно работать над дальнейшим развитием команды и игроков», – заявили в агентстве You First, представляющем интересы Челестини.

Брейдо про статью о проблемах Челестини из-за работы в ЦСКА: «Полные идиотизма прыжочки. В европейской журналистике спорта нет, как и фактчекинга. А мы еще смеем ругаться на российскую»